Man met mes overvalt winkel in Axel

Een winkel aan de Noordstraat in Axel is vanmiddag overvallen door een man met een mes. De dader is nog voortvluchtig.

Politieauto (foto: oz) De man kwam rond kwart voor vijf de winkel binnen. Hij zwaaide met een mes en maakte zich met de inhoud van de kassa uit de voeten. Op Burgernet wordt gevraagd om naar de man uit te kijken. Het gaat om een man van naar schatting 50 a 60 jaar oud met een getint uiterlijk. Hij heeft een gezet postuur en kort zwart haar.