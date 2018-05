Voortvluchtige man bij Koewacht aangehouden

helikopter (foto: ANP Kippa)

De politie meldt dat vanmiddag om 4 uur de achtervolging van een personenauto eindigde op de Kievitendreef bij Koewacht. Daar stapten mannen uit die op de vlucht sloegen. Een van hen werd al direct opgepakt, de tweede verdween in het bos. Na een zoekactie is hij gevonden. De politie meldt dat ook drugs is aangetroffen.

Naar de derde verdachte wordt nog gezocht. Daarbij wordt een hond ingezet.