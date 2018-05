Kapelle herdenkt plechtig Franse soldaten

Op de militaire begraafplaats in Kapelle zijn vandaag de Franse soldaten herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn omgekomen. Onder hen waren twintig militairen uit Marokko,destijds een Franse kolonie.

Op de begraafplaats kwamen honderden genodigden en andere belangstellenden bijeen. Bij de ceremonie waren de ambassadeurs of consuls van Frankrijk en van Marokko aanwezig, vertegenwoordigers van de Nederlandse Strijdkrachten, militaire attachés van diverse landen, veteranenorganisaties en Franse en Marokkaanse organisaties.

Man tegen man

Op de Militaire Begraafplaats in Kapelle liggen ruim 200 Franse en 20 Marokkaanse soldaten begraven. In mei 1940 waren felle gevechten in Kapelle, Schore, Biezelinge en Wemeldinge. Vooral in Kapelle werd man tegen man gevochten. Daarbij sneuvelde een groot aantal Franse militairen. Deze mannen werden niet door Frankrijk gerepatrieerd en dus besloot de toenmalige burgemeester om ze hier hun laatste rustplaats te geven.

Sinds 1950 wordt er jaarlijks een herdenking gehouden. Sinds 2003 wordt dit gedaan op of omstreeks 17 mei, de dag dat de Franse generaal Deslaurens sneuvelde bij de aftocht van zijn troepen van Vlissingen naar Breskens. De herdenking wordt georganiseerd door de gemeente Kapelle, in overleg met de Franse ambassade in Nederland en het Comité du Souvenir Français.