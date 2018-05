Deel dit artikel:











De Zeeuws-Vlaamse kust is prachtig, maar hoe kom je er?

Ze gaan via de Sluiskiltunnel, rijden over België en het komt zelfs voor dat ze nogmaals door de Westerscheldetunnel moeten. Nederlandse toeristen die de Westerscheldetunnel bij Terneuzen uitrijden, hebben moeite om de West-Zeeuws-Vlaamse kust te vinden. De bewegwijzering moet beter, roept de Recron al jaren. Nu is de maat vol: als de wegbeheerders het niet doen, dan maar zelf.

RECRON verduidelijkt de borden maar zelf (foto: RECRON Zeeland) Wie nu de tunnel aan de Zeeuws-Vlaamse kant verlaat, ziet op de borden 'Noordzeekust volg Oostburg' staan. Het probleem: veel toeristen missen vervolgens de afslag 'Oostburg' en rijden door naar de Sluiskiltunnel. Daarna moeten ze keren, wat met een caravan niet altijd meevalt. Echte pechvogels missen vervolgens weer de afslag 'Oostburg' en rijden doodleuk de tunnel weer in. Arthur van Disseldorp van de RECRON kent de voorbeelden: Arthur van Disseldorp van de RECRON vindt dat toeristen beter de weg moet worden gewezen: De Recron pleit al twee jaar voor een kleine aanpassing in de bewegwijzering, maar vindt geen gehoor bij betrokken overheden en instanties. Daarom nam de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven het heft vandaag in eigen handen en bevestigde het bestuur van de Recron Zeeuws-Vlaanderen strandpictogrammen op de bestaande borden bij de Westerscheldetunnel.