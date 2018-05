Bijzonder in Borsele; geen coalitie-akkoord, maar een ráádsakkoord

Een akkoord dat door de hele gemeenteraad wordt gedragen, is bijzonder. In de meeste gevallen is er sprake van een coalitie-akkoord, waarin de winnende partijen die samen een meerderheid hebben in de raad, hun beleid aan de hele raad kunnen opleggen. In Borsele zijn alle partijen het eens over belangrijke thema's als de voorzieningen en de leefbaarheid in de dorpen, openbaar vervoer en het milieuvriendelijker maken van woningen.

Saaie bedoening

Dat ook de oppositie het beleid voor de komende vier jaar onderschrijft, betekent volgens de bestuurders niet dat het een saaie bedoening wordt in de Borselse raad. Dat er pijnpunten sluimeren, bleek donderdagavond bij de installatie van de wethouders.

De Lokale Partij Borsele beklaagde zich dat grote partijen SGP/ChristenUnie en CDA voor een college opnieuw hebben gekozen voor de PvdA als partner, terwijl de LPB bij de gemeenteraadsverkiezingen veel meer stemmen haalde dan de PvdA.

Zondagsopening

Ook oppositiepartij D66 sneed een gevoelig punt aan; de zondagsopenstelling. Winkels en supermarkten in Borsele verliezen klanten nu die in het naastgelegen Goes alle zondagen open mogen zijn. Ook de toeristische ontwikkeling van de gemeente, één van de speerpunten in het raadsakkoord, komt volgens D66 niet van de grond als toeristen en dagjesmensen op zondag in Borsele voor gesloten deuren staan van horeca-gelegenheden.