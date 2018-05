Ponypark als alternatief voor bedrijventerrein Trekdijk

John de Rijke, voorzitter van werkgroep Trekdijk presenteert zijn plannen (foto: Omroep Zeeland)

De presentatie wordt afgetrapt met het eerste punt van de alternatieven; herinrichting van de bestaande terreinen. Daarnaast moeten de gebouwen die er komen CO2 neutraal zijn oftewel geen CO2-uitstoot geven. Dit kan bereikt worden door duurzame energie en energiebesparing. Het derde alternatief is zelfvoorzienend wonen en het laatste recreatie zoals bijvoorbeeld een ponypark of bungalowpark.

Combinatie van alternatieven

Volgens Dana Schouw van de werkgroep Trekdijk hoeven niet alle alternatieven te worden gerealiseerd. "Er is een combinatie mogelijk van alternatieven, maar we gaan met de gemeente rond te tafel zitten om te onderzoeken waar behoefte aan is", zegt ze. Nieuwlander Mieke van der Velde is enthousiast, maar heeft er weinig vertrouwen in. "Ik ben bang dat vakantiehuisjes geen succes worden, want de mensen willen toch allemaal aan de kust zitten."

"De alternatieven voor het bedrijventerrein aan de Trekdijk zijn leuk verzonnen, maar ik zie er niet veel van komen"

De wethouder van gemeente Middelburg vindt de alternatieven knap uitgewerkt, maar kan nog geen uitsluitsel geven of die er werkelijk gaan komen. "Er is een werkprogramma vastgesteld als coalitie en daarin hebben we een werkprocesvoorstel gedaan. Alle alternatieven worden zorgvuldig bekeken, maar dat duurt nog wel een jaar tot anderhalf jaar", aldus Johan Aalberts. Tot die tijd komt het bedrijventerrein er dus ook nog niet.

