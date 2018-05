'Stop discussie mariniers en bouw kleine kazerne in Vlissingen'

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

Voorzitter Marc de Natris komt met dat voorstel kort na het gesprek dat de Tweede Kamer gisteren voerde met een delegatie mariniers over hun bezwaren tegen de verhuizing van hun kazerne naar Vlissingen. Hij spreekt van een duivels dilemma: In 2012 is besloten dat kazerne verhuist naar Vlissingen. Maar in 2018 blijkt dat op grote bezwaren te stuiten bij de mariniers.

Het gaat niet om Vlissingen

De Natris: "Het gaat niet om Vlissingen. Als de kazerne zou verhuizen naar Maastricht zouden de bezwaren hetzelfde zijn. Mensen willen niet verhuizen maar in de buurt van vrienden en familie blijven wonen." De voorzitter van de KVO heeft alle begrip voor die opstelling: "Als jij zes of zeven maanden per jaar van huis bent vanwege oefeningen of een missie in het buitenland, dan wil je de rest van het jaar in de buurt van je familie zijn. Dan wil je niet nog eens zes maanden van huis zijn omdat de kazerne in Vlissingen staat."

De Natris is de discussie over Vlissingen beu. Volgens hem moet er zeker een kazerne in Vlissingen komen, maar dan een multifuncitionele veiligheidskazerne waarvan Defensie, de Douane en de politie gebruik kunnen maken. Dat zou dan wel een kleiner gebouw worden dan de marinierskazerne die nu is gepland: "Er zijn dan geen oefenterreinen nodig. Maar de kazerne is er dan en dat levert werkgelegenheid op. En we zijn van de discussie af dat de mariniers het niet willen."

Mariniers oefenen op het badstrand (foto: Omroep Zeeland)

Zijn oplossing is nadrukkelijk geen doekje voor het bloeden, zegt De Natris. "Vlissingen zal altijd een kazerne nodig hebben. Het oude Olau-terrein wordt gebruikt door de NAVO als materiaal terug naar Europa wordt verscheept."

Kazerne nodig

Verder wijst hij erop dat bii scheepswerf Damen in Vlissingen marineschepen worden gebouwd en onderhouden. "Alleen al daarom is een kazerne nodig voor de bemanning van die schepen. Je zou eraan kunnen denken om de nieuwe mijnenvegers Vlissingen als thuishaven te geven. Kortom er zijn mogelijkheden genoeg in Vlissingen voor Defensie."

