Zeeland wordt wakker: kleine marinierskazerne, ponypark en borden naar Zeeuws-Vlaanderen

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

Kleine marinierskazerne?

De vereniging van marineofficieren is de discussie over de marinierskazerne beu. De voorzitter stelt voor dat iedereen zich richt op oplossingen. Hij denkt zelf aan de bouw van een kleine kazerne in Vlissingen waar ook bijvoorbeeld de douane en de politie gebruik van maken.

Presentatie Trekdijk (foto: Omroep Zeeland)

Een ponypark in plaats van een bedrijventerrein aan de Trekdijk. Werkgroep Trekdijk ziet dat wel zitten net als drie andere alternatieven die ze presenteerden tijdens het dorpsberaad in Nieuw-en Sint Joosland.

De drie wethouders van SGP/ChristenUnie, CDA en PvdA in de gemeente Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Politiek vuurwerk valt er niet te verwachten de komende vier jaar in de gemeente Borsele, zou je denken; álle partijen hebben hun handtekening gezet onder een raadsakkoord, waarin de grote lijnen voor de komende vier jaar zijn uitgestippeld. Toch liggen de eerste conflicten al op de loer.

RECRON verduidelijkt de borden maar zelf (foto: RECRON Zeeland)

Waar? Daar!

Voor toeristen is het lastig om de weg naar de Zeeuws-Vlaamse kust te vinden. De organisatie voor recreatieondernemers RECRON zegt dat de borden onduidelijk zijn. Omdat aandringen op betere borden al twee jaar niet helpt, zijn de mensen van de RECRON zelf aan de slag gegaan met pictogrammen

Licht bewolkt (foto: Adrie de Willigen)

Het weer:

Wolkenvelden maar droog. Vanmiddag wordt het 14 graden bij een zwakke tot matige noordwesten- tot noordenwind.