Wachtlijsten en afwijzingen, topdrukte dit weekend in Zeeland

Lol op het strand bij Dishoek. (foto: Ria Brasser via Omroep Zeeland Flickr)

'Sorry, we zitten vol'

Heel wat ondernemers moesten de afgelopen tijd al 'nee' verkopen aan gewillige toeristen. Zo klinkt tijdens het wachtmuziekje van een camping in Oostkapelle alvast de mededeling dat er voor het Pinksterweekend geen plaats meer is en sommige bedrijven hebben zelfs een wachtlijst voor het geval gasten annuleren.

Ook vorig jaar rond deze tijd was er een zelfde bezetting. "Helemaal vol zit Zeeland nooit, in het achterland zijn altijd nog wel wat accommodaties met plek", vertelt VVV-directeur Erik van den Dobbelsteen. Het zijn vooral de Nederlandse toeristen die last minute boeken, Duitse gasten boeken hun vakantie traditioneel op tijd.

Vakantiegangers genieten van het zonnetje bij de Vlissingse strandhuisjes. (foto: Ria Brasser via Omroep Zeeland Flickr)

De weersvoorspellingen voor dit weekend zien er goed uit, waardoor ook de horeca grote drukte verwacht. Bij horeca-groothandel Bidfood in Burgh-Haamstede vertrokken vanochtend vroeg ongeveer twee keer zoveel vrachtwagens vol eten en drinken om de restaurants in de omgeving te bevoorraden. Ook op de Zeeuwse wateren wordt drukte verwacht. Rijkswaterstaat zet bij de Grevelingensluis en Zandkreeksluis stewards in om file met boten te voorkomen.

Volgens de VVV-directeur blijft het ook volgende week, na het Pinksterweekend, nog druk in Zeeland. Dat komt vooral door de Duitsers uit de deelstaat Nordrhein-Westfalen die dit jaar langer vakantie hebben met Pinksteren, iets wat maar eens in de vijf jaar het geval is.