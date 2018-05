Verlaat afscheid op het water

De herdenking vond plaats in het kader van de Franse week Toujours Kapelle, die ieder jaar georganiseerd wordt. Het is de eerste keer dat de ondergang van de boten Dusquesne II en de Henri Guegan apart herdacht wordt. Andries Looijen van oorlogsmuseum Vitality en betrokken bij Toujours Kapelle vlast al jaren op een dergelijke plechtigheid: "De 15e mei 1940 was een rampzalige dag voor de Franse marine. De 41 zeelieden verdienen een herdenkingsplechtigheid."

De 15e mei 1940 was een rampzalige dag voor de Franse marine. De 41 zeelieden verdienen een herdenkingsplechtigheid."" Andries Looijen, oorlogsmuseum Vitality

Een gezelschap van Franse en Nederlandse militairen en andere gasten mochten aan boord van een oude Nederlandse mijnenveger, de Bernisse, de plechtigheid bijwonen. De Bernisse kreeg gezelschap van nog een Nederlandse mijnenveger en een Franse patrouilleboot. Samen werd naar de plek gevaren waar de schepen vergingen.

Vlissingse waterscouts lezen namen voor en gooien rozen in het water (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de plechtigheid hielden Andries Looijen en een Franse defensie-attaché toespraken. Ook lazen Vlissingse waterscouts alle namen van de gesneuvelden voor, terwijl ze per slachtoffer een witte roos in het water lieten vallen. Vervolgens werden door onder andere de Provincie en de gemeente Vlissingen kransen in het water gegooid ter nagedachtenis aan de zeelieden. De plechtigheid werd besloten met een luide scheepstoeter-ode.