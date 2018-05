Zeven verkeersknelpunten tijdens het Pinksterweekend én vijf tips om ze te vermijden

Waar stropt het - waarschijnlijk - op?

1. A58: knooppunt Markiezaat

Hier beginnen de files naar Zeeland. De A4 vanuit Antwerpen sluit hier aan op de A58. Tot aan Rilland is het vervolgens waarschijnlijk aanschuiven. Voordeel is wel dat automobilisten alvast kunnen genieten van de uitzichten over het Zeeuwse landschap.

2. A58: Vlaketunnel

Een bijzonder punt waar files ontstaan. Het vakantieverkeer komt uit verschillende landen, maar vooral Duitsers zijn hier vaak de oorzaak van files. In Duitsland is de maximum snelheid in een tunnel 100 km/u. Daarnaast lijken ze ook te schrikken van het feit dat ze naar beneden de tunnel inrijden. Kortom: een vast punt waar het verkeer zal afremmen en dus files zullen ontstaan.

3. N59: Bruinisse

Het vakantieverkeer dat via deze weg naar Zeeland komt, zal vanaf hier vertraging kunnen verwachten. Het is een beetje afhankelijk van het langzame verkeer of het gaat stroppen, want inhalen is hier niet toegestaan.

4. N256: Goes-Katseveer

Waarschijnlijk is het al filerijden vanaf de stoplichten bij Goes op de N256. De weg naar Noord-Beveland en Zierikzee is populair voor het verkeer dat vanuit het zuiden naar de Schouwse en Noord-Bevelandse kust wil rijden. Ter hoogte van het Katseveer kan het zo zijn dat het verkeer ook nog een extra lus moet maken in verband met het schutten van schepen.

5. N57: Brouwersdam

Automobilisten vanuit het Noorden die langs de kust naar Zeeland komen, kunnen drukte verwachten op de Brouwersdam, je weet wel, waar ook Concert at Sea wordt gehouden in juli. Veel campers parkeren hier langs de kustlijn. Maar ook de bezoekers van de rest van de Schouwse kust zullen enige vertraging kunnen verwachten.

6. N57: Middelburg-Noord-Serooskerke

Inmiddels ben je al bijna bij je bestemming op Walcheren. De afslag voor Middelburg richting Domburg en Oostkapelle is daarvoor de snelste manier. Maar let op: de weg verandert in een tweebaansweg vanaf Middelburg-Noord, dus je moet invoegen. Dat betekent wederom kans op een file.

7. A58: Sloebrug Vlissingen

Bij de stoplichten is het einde van de snelweg A58. Door het drukke scheepvaartverkeer op het Kanaal door Walcheren en de spoorwegovergang ontstaan al snel files voor de stoplichten. Strandbezoekers in Vlissingen waaieren vanaf dit punt uit om een parkeerplek te vinden. Bezoekers van de Walcherse kust zullen nog even geduld moeten hebben, maar zijn bijna op hun bestemming.

File (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Hoe zorg je ervoor dat je niet in de file komt?

Om de files te vermijden hebben we natuurlijk ook nog wat tips. Het is trouwens geen garantie dat je de files niet tegen zult komen.

1. Spits

Een inkoppertje, maar probeer op een ander tijdstip te vertrekken dan de meeste mensen zullen doen, vermijd dus de spits. Afhankelijk van de gezinssituatie en werksituatie rijden veel gezinnen op hetzelfde tijdstip naar Zeeland.

2. Van A naar Beter

Kijk voordat je vertrekt hoe druk het is op de wegen. Hiermee ben je voorbereid op een mogelijk langere reistijd. Dat kan door verkeersapps te raadplegen.

3. Omroep Zeeland radio.

Stem af op Omroep Zeeland. De actuele verkeerssituatie wordt daar bijgehouden en doorgegeven.

4. Alternatieve routes

Vermijd de drukste knelpunten. Dat kan door binnenwegen op te zoeken. Pas wel op, want dat is geen garantie dat je sneller op de eindbestemming bent.

5. Kies Zeeuws-Vlaanderen

In heel Zeeland is het erg druk, maar de wegen naar en in Zeeuws-Vlaanderen zullen goed doorstromen. Sinds een paar jaar is de N61 vernieuwd tot aan de Zeeuws-Vlaamse kust. En de kust daar is net zo mooi als de rest van Zeeland.