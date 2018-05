Nieuw plan marinierskazerne kan doorbraak betekenen

Bord naar de marinierskazerne in Doorn. (foto: ANP)

Op de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is veel kritiek vanuit de mariniers. Zij zien het niet zitten om met hun gezin in Zeeland te komen wonen. De komst is nog niet definitief. Pas als in 2019 de gunning begint, is zeker dat de marinierskazerne naar Vlissingen komt. Momenteel loopt er een onderzoek onder mariniers of zij de verhuizing zien zitten.

Doorbraak in de discussie

Een gefaseerde verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen zou een doorbraak in de discussie kunnen opleveren. Het is één van de voorstellen die nu bij de kabinetspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op tafel ligt.

De kazerne in Doorn van het Korps Mariniers is verouderd en te klein. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat de kazerne niet kan uitbreiden. De gemeente wil het terrein zelfs liever terughebben voor de bouw van 400 tot 500 woningen.

Nieuwe lichtingen

Nieuwe lichtingen mariniers, die bij aanvang vanuit het hele land komen, zijn nog niet in Doorn verankerd, is het idee in coalitiekringen. Jonge mariniers zouden dan bewust kiezen voor Vlissingen, zoals andere marinemensen kiezen voor Den Helder.

Een deel van de huidige mariniers geeft aan dat ze niet uit Doorn weg willen omdat hun sociale netwerk daar zit; niet alleen hun gezinnen, maar ook familie en vrienden. Die familie en vrienden zijn onontbeerlijk, wanneer de mariniers op missie gaan en hun gezinnen maanden achterlaten. Gezinnen verhuizen dan misschien wel mee naar Vlissingen; familie en vrienden doen dat niet, aldus woordvoerders van het Korps.

Argumenten toegelicht

Enkele mariniers hebben gisteren die argumenten toegelicht aan de Tweede Kamer. Voor regeringspartij D66 was dit genoeg aanleiding om vraagtekens te zetten zij de verhuizing.

De VVD houdt vast aan de verhuizing. De andere twee coalitiepartijen, CDA en CU, houden zich nog op de vlakte. Ze wachten op het rapport van het ministerie van Defensie naar de oorzaken van de leegloop bij het Korps Mariniers en de rol die de voorgenomen verhuizing van de kazerne daarbij speelt. Het rapport wordt volgende maand verwacht.

