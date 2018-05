Zorgen om vertraging project Waterdunen

Luchtfoto van Waterdunen (archieffoto uit 2017) (foto: Omroep Zeeland)

Statenleden voelen zich niet gerustgesteld door de garantie dat deze vertraging geen extra geld zou kosten."Het is akelig stil op dit moment als ik door de omgeving van Waterdunen rij", zegt Joan van Burg van de SGP-statenfractie. "We willen duidelijkheid van Molecaten hoe het nu met de plannen staat", stelt Nicolle Heerkens van de VVD.

Statenlid Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland gaf zelfs aan 'geschokt' te zijn door het feit dat Molecaten nog geen concrete plannen heeft en dat de termijnen waarop gebouwd gaat worden dus ook nog niet bekend zijn. "Straks gaat het nog jaren duren, als de bouw al doorgaat."

In 2012 is begonnen met de aanleg van Waterdunen: een groot natuur-en recreatiegebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Waterdunen is een unieke combinatie van binnendijkse natuur, een versterkte kust en bijzondere (verblijfs-)recreatie met natuur en landschap. Een vierde component is toegevoegd in 2015: binnendijkse zilte aquacultuur. Bron: Het Zeeuws Landschap

'Geen afstel, maar vertraging'

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) is er geen sprake van afstel, maar is er wel sprake van vertraging. Dat zou komen door een discussie met waterschap Scheldestromen over de doorlaat bij Breskens, waardoor zeewater het gebied in gaat stromen en er getijdennatuur ontstaat.

"Het waterschap heeft nieuwe eisen gesteld aan die doorlaat. Ik had gewild dat ze daar wat eerder mee waren gekomen. Zolang de doorlaat niet klaar is, kan Molecaten niet beginnen aan de bouw van vakantiehuisjes. Dan gaat daar allerlei werkverkeer door elkaar lopen."

Kosten

Volgens gedeputeerde De Reu brengt het uitstel geen kosten met zich mee. Maar dat wilden verschillende politieke partijen in de statencommissie Ruimte vrijdagochtend niet van hem aannemen. "Er moet rente betaald worden over gronden die nog steeds niet in ontwikkeling genomen kunnen worden", aldus Gert-Jan Minderhoud