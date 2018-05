Vijf vragen aan Nancy van de Ven voorafgaand aan GP Duitsland

Van de Ven is klaar voor de GP in Duitsland (foto: Gino Maes)

Nancy, hoe kijk je terug op de Grand Prixs van Italië en Portugal?

"Die resultaten waren eigenlijk veel beter dan verwacht. Zeker omdat ik in Portugal op het podium stond met een derde plaats en in Italië net naast het podium greep. Het waren twee super goede wedstrijden."

Zeker als je kijkt dat je nog herstellende was van je dubbele beenbreuk en dus nog niet volledig fit was. Nu zijn we vijf weken verder. Hoe fit ben je nu?

"Ik heb de afgelopen tijd goed kunnen trainen en heb steeds minder pijn aan mijn been. Ik kan nu weer fietsen en fitnessen zoals ik voor het ongeluk kon. Alleen met crossen heb ik nog wel een beetje pijn. Eén of twee sessies kan ik rijden zonder pijnstillers en dan komt de pijn wel weer naar boven, maar dan moet ik wat pakken en als ik dat heb ingenomen gaat het wel weer. Ik denk dat ik nu op negentig procent van mijn kunnen zit. Alleen de vier maanden achterstand van het herstellen van de breuk mis ik nog steeds. Dat was de hele voorbereiding en dat train je niet zomaar even recht."

Na de eerste twee wedstrijden sta je derde in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap. Een goede uitgangspositie om de titel te gaan halen denk ik?

"Ik heb natuurlijk totaal niet fit aan de start gestaan van die wedstrijden, maar de schade goed beperkt gehouden. Ik sta maar tien punten achter (op Courtney Duncan red.) en dat kan na één race alweer weg zijn. Maar als je reëel bent, kan zij natuurlijk in één wedstrijd ook weer uitlopen. Dat weet je nooit."

Van de Ven vindt het circuit in Duitsland een mooie baan (foto: Sidi Sport)

Dit weekend staat de GP van Teutschenthal (Duitsland) op het programma. Is dat een circuit dat jou ligt?

"Ik vind dat zeker een hele leuke baan. Tussen de laatste wedstrijd en nu ben ik er ook al een keer geweest om te trainen. Ik denk niet dat er echt voordelen zijn voor mij op dit circuit, maar er zijn veel sprongen en daar hou ik wel van."

Met welk resultaat ben je tevreden dit weekend?

"Ik voel me goed, maar ik ben pas tevreden als ik win. Ik denk dat het wel goed komt."