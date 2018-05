Slapeloze nachten van verhuizing binnen zorgcomplex Kloosterzande

Als al haar meubels en spullen worden verhuisd, wordt mevrouw Blommaert opgevangen door haar vaste verzorgende in de eetzaal. Daar wordt door bewoners koffie gedronken en komt de pastoor voor de dagelijkse kerkdienst. Ondertussen richten haar kinderen haar nieuwe woning in.

Volksverhuizing binnen een complex

Voor het Antonius in Kloosterzande is de verhuizing van de tachtig bewoners een grote operatie. Deze maand verhuizen 38 bewoners naar de nieuwe appartementen. Dat gaat met twee bewoners per dag. Vrijwilligers en familie helpen met de verhuizing. "We hadden een tijdsplanning van twee uur per appartement, maar veelal zijn ze al op een uur klaar", zegt locatiemanager Sandra Mattheijssen, "Het loopt allemaal voorspoedig, ik ben apetrots."

Woonzorgcentrum Antonius Kloosterzande, het linkergebouw wordt gesloopt, rechts de nieuwe appartementen (foto: Omroep Zeeland)

Een groot deel van ZorgSaam Antonius is dus al gesloopt en nieuw opgebouwd. De oude gebouwen die nu door de verhuizing van de bewoners vrij komen, worden vanaf juni deels gesloopt en deels gerenoveerd.

'Ik ben tevreden'

Wanneer mevrouw Blommaert aan het einde van de morgen haar nieuwe appartement betreedt, is de verhuizing grotendeels achter de rug. "Alles hangt al aan de muur", zegt zij verbaasd, "maar het is wel druk." De laatste dozen worden uitgeruimd en dan is het bijna aan kant. "Ik vind het goed. Ik ben tevreden."

Mevrouw Blommaert in haar nieuwe appartement (foto: Omroep Zeeland)

In totaal realiseert ZorgSaam samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 52 appartementen en drie groepswoningen voor elk acht dementerende ouderen. Er is een restaurant en een recreatieruimte, waar ook ouderen uit het dorp welkom zijn. In het gebouw komen ook een huisartsen- en een fysiotherapiepraktijk. In de zomer van 2019 moet nieuw Antonius klaar zijn.