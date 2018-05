'Nieuwe regels fietsvoetveer drijven studenten naar België'

Veerboot fietsvoetveer veerdienst Vlissingen Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws-Vlaamse studenten mochten tot voor kort hun fiets of scooter gratis meenemen op het fietsvoetveer; nu moeten ze er 1,11 euro per overtocht voor betalen. Volgens Michelle Geelen komt dat voor studenten neer op een bedrag van 480 euro per jaar, vertelde ze vrijdagmiddag aan politieke partijen in de statencommissie Economie.

Weer gratis mee

"Voor studenten is dit een fors bedrag. Ik moet heel wat dagen werken, voordat ik dit bedrag bij elkaar heb", stelde Geelen. Zij pleitte er dan ook voor, ook namens andere studenten, dat de fietsen en scooters weer gratis mee mogen op het fietsvoetveer.

Volgens Geelen zullen de nieuwe kosten voor studenten op het fietsvoetveer meer studenten uit Zeeuws-Vlaanderen richting opleidingen in België duwen. "Het collegegeld is in België ligt op de 900 euro per jaar; de helft van wat het in Nederland is. Ook het vervoer is in België gratis voor studenten."

'Als ik opnieuw zou kiezen, ging ik naar België'

Met de extra kosten voor het fietsvoetveer, zou Geelen zelf naar eigen zeggen ook een andere keuze maken. "Ik zit nu al in mijn derde jaar van de HZ. Maar als ik opnieuw zou moeten kiezen, ging ik naar België."

De oproep van Geelen, om fietsen en scooters op het fietsvoetveer weer gratis te maken vond geen gehoor bij verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas. Hij wil de studenten wel tegemoet komen.

Cycle-hub

"We willen studenten goed faciliteren, zodat ze makkelijk aan beide kanten van de boot een fiets hebben staan. Dat zou kunnen met speciale Cycle-hubs, waar er fietsen klaar staan voor studenten. Dat zou gekoppeld kunnen worden aan de b-tag", denkt Van der Maas.

De b-tag is het speciale pasje waarmee passagiers met de fietsvoetveer kunnen reizen. Dat is goedkoper voor de provincie Zeeland dan gebruik te maken van de OV-kaart.

