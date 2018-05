Klaas Otto niet vervolgd voor beramen aanslag vanuit Middelburgse gevangenis

De gevangenis Torentijd in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het OM maakte zelf eind augustus bekend dat er een aanslag beraamd zou worden op de officier van justitie. Otto zou de opdracht hebben gegeven om haar te vermoorden. Bos was op dat moment de officier van justitie in de grote strafzaak tegen Otto, hij wordt in die zaak beschuldigd van afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting.

Aanslag

Toen de voormalig leider van No Surrender nog in de gevangenis in Middelburg zat, werd een 44-jarige man uit Sliedrecht gearresteerd. Hij werd ervan verdacht dat hij plannen maakte om de aanslag op de openbaar aanklager in opdracht van Otto te gaan plegen. De Sliedrechtse verdachte werd nog diezelfde week weer vrijgelaten.

Otto werd overgeplaatst naar de gevangenis in Vught, waar een strenger regime gehanteerd wordt. Hij moest daar maandenlang blijven, tot zijn vrijlating eind maart. Verzoeken van zijn advocaat om teruggeplaatst te worden naar Middelburg werden telkens geweigerd.

Valse melding uit het criminele milieu

De Sliedrechtse verdachte en Otto hebben de moordplannen altijd ontkend. Ze zijn naar eigen zeggen het slachtoffer zijn van een valse melding uit het criminele milieu. Hoewel de zaak tegen Otto nu dus is gesloten, loopt het onderzoek naar de Sliedrechtse verdachte wel nog, laat het OM weten.

Ondanks het bericht dat Otto niet zal worden vervolgd, is hij niet tevreden. Otto gaat in beroep tegen de beslissing omdat hij meent dat hij volledig moet worden vrijgepleit en dat het OM moet erkennen dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Dat heeft zijn advocaat Louis de Leon laten weten.

Wethouder

De officier van justitie die het beoogde doelwit zou zijn geweest van de vermeende aanslag, Greetje Bos, kondigde vorige week haar afscheid aan bij het Openbaar Ministerie. Ze wordt wethouder in Breda.

