Jeroen Nieuwenhuize stapt over van Radio 538 naar Radio 10

Jeroen Nieuwenhuize tijdens 538Live XXL in Ziggo Dome ANP (foto: ANP)

Hij presenteert zijn laatste uitzending bij Radio 538 op 22 juni. Vervolgens is hij vanaf 25 juni iedere werkdag tussen 10.00 en 13.00 uur te horen op Radio 10. Nieuwenhuize startte zijn radiocarrière bij Omroep Zeeland.

'Het juiste moment om over te stappen'

"Dit is voor mij het juiste moment om over te stappen naar Radio 10", vertelt Nieuwenhuize op de website van zijn nieuwe werkgever. "Mensen entertainen is wat ik het liefste doe en daarom is het waanzinnig dat ik dat bij Radio 10 nu weer op dagelijkse basis kan gaan doen."