Wil je in 2019 naar dit vakantiehuisje? Boek dan nu maar alvast...

De vijftien huisjes op het strand in Nieuwvliet-Bad horen bij camping Zonneweelde en staan er sinds 2016. Echt beschikbaar zijn ze nog nauwelijks geweest, de huisjes zijn volgeboekt tot ze in november in het strand afgaan en ook volgend jaar zomer is al voor de helft bezet.

Wachtlijst

De camping heeft ook een wachtlijst, in het geval van annulering krijgen mensen dan de kans om alsnog te overnachten in een huisje op het strand. "Maar die zijn ook snel vergeven", vertelt eigenaresse Maaike Basting.

Ook op de camping is het druk "We zitten gewoon vol", zegt Basting. Het valt haar op dat de laatste jaren het kamperen weer in opkomst is. "Jonge gezinnen kiezen er vaak voor, om gewoon met een tent of vouwwagen te komen. Die gebruiken om wat voor reden dan ook, geen caravan of vakantiehuisje."

'In de file voor de vaatwasser'

Toch willen mensen de luxe van thuis wel meenemen naar de camping. Ze maken op de camping in Nieuwvliet massaal gebruik van de vaatwasser. "In vijf minuten is de vaat gedaan. Vorig weekend veroorzaakte de vaatwasser een file op de camping", lacht Basting.