Bezoekers Goese supermarkt onwel door CO-vergiftiging

De lekkage werd iets voor 18.00 uur ontdekt. De hulpdiensten zijn uitgerukt met onder meer twee ambulances en een brandweerwagen. Het ambulancepersoneel heeft meerdere mensen onderzocht, een van hen werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

De brandweer heeft in de winkel metingen verricht. Rond 19.30 uur is de bluswagen van de brandweer teruggekeerd naar de kazerne. Wel bleven op dat moment nog de Officier van Dienst en een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer bij de winkel.

Koolstofmonoxidevergiftiging wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd, omdat mensen die het geurloze en kleurloze gas inademen vaak te laat doorhebben wat er aan hand is en daardoor om het leven komen. Slaperigheid is een van de symptomen, dus vallen veel mensen die koolstofmonoxide hebben ingeademd in slaap, waarna ze uiteindelijk sterven door zuurstofgebrek in de hersenen.

De reden daarvoor is de hechting van koolmonoxide aan het hemoglobine in je bloed. Die hechting is 240 keer sterker dan die van zuurstof, waardoor je hemoglobine geen zuurstof meer vervoert en je uiteindelijk stikt.

Symptomen

Al bij het inademen van kleine hoeveelheden kan dat al effect hebben. De symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Slachtoffers van koolstofmonoxidevergiftiging hebben vaak een opvallend rode blos op het gezicht.