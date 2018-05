Bezoekers Goese supermarkt onwel door CO2

De melding kwam iets voor 18.00 uur binnen bij de meldkamer. De hulpdiensten zijn uitgerukt met onder meer twee ambulances en een brandweerwagen. Het ambulancepersoneel heeft meerdere mensen onderzocht.

Meegenomen naar het ziekenhuis

Een van hen, een medewerker van de winkel, werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Hij mocht later op de avond weer naar huis, meldt de supermarkt.

De brandweer heeft in de winkel metingen verricht. Daarbij werden zeer hoge concentraties CO2 gemeten. Rond 19.30 uur is de bluswagen van de brandweer teruggekeerd naar de kazerne.

Morgen gewoon weer open

De winkel was de rest van de avond voor publiek gesloten, maar de supermarkt meldt op Facebook morgen gewoon weer open te gaan. De oorzaak voor de hoge concentratie CO2 is niet bekendgemaakt.

Koolstofmonoxide, of CO, is veel gevaarlijker dan koolstofdioxide, CO2. Koolstofmonoxide hecht met hemoglobine, waardoor het niet kan binden met zuurstof. Bij hoge concentraties CO2 kun je ook last hebben van een zuurstoftekort , maar zodra je weer frisse lucht krijgt ebt het effect weg.

Opgeschaald

Bij koolstofmonoxide duren de effecten veel langer en zijn de gevolgen meestal veel groter. Jaarlijks overlijden er meerdere mensen door koolstofmonoxidevergiftiging. Daarom werd ook meteen opgeschaald toen in eerste instantie nog niet uitgesloten kon worden dat het om koolstofmonoxide ging.