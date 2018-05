Deel dit artikel:











Pinksterweekend van de politie in Renesse is te volgen via Facebook

Hoe beleeft de politie Pinksteren in Renesse? Daar komt in de nacht van zaterdag van zondag een antwoord op. Dan kun je via Facebook volgen wat de politie allemaal tegenkomt.

(foto: Politieteam Oosterscheldebekken ) De zogenoemde horecadienst begint om 21.00 uur en eindigt om 5.00 uur. De politie maakt berichten, foto's en filmpjes. De dienst is te volgen via de Facebookpagina van het Politieteam Oosterscheldebekken. Vragen Mensen die het willen zien, moeten geïnteresseerd of aanwezig aanvinken en zij zien dan komend weekend alle berichten van de dienstdoende politieagenten. Mensen kunnen de agenten ook vragen stellen over hun werkzaamheden. De Zeeuwse politie werkt al zo'n twintig jaar tijdens Pinksteren samen met de Duitse collega's. In ruil daarvoor lopen de Nederlandse agenten mee tijdens de Duitse kerstmarkten, zoals die in Krefeld, waar altijd veel Nederlandse toeristen op afkomen. Lees ook: Zeeuwse agenten op Duitse kerstmarkt, 'Supertoll!'

