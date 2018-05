Leerlingen van ROC Amsterdam komen stage lopen in Sluis

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Amsterdam heeft sinds 2010 een stedenband met drie krimpgemeentes: Sluis, Heerlen en Delfzijl. Vandaag kwamen medewerkers van de gemeentes samen in Sluis. Zij hebben afgesproken dat mbo-opleidingen in Amsterdam en de horeca- en recreatiebedrijven in Sluis gaan samenwerken.

Logischer dan je zou denken

Volgens burgemeester Marga Vermue van Sluis is die stedenband logischer dan je misschien in eerste instantie zou denken. "De studenten in Amsterdam komen moeilijk aan een stageplaats, in Sluis zitten ze te springen om personeel."

Burgemeester Marga Vermue van Sluis over stedenband met Amsterdam

Verder gaan medewerkers van Sluis, Delfzijl en Heerlen deze zomer naar Amsterdam voor verschillende masterclasses. Ambtenaren van Amsterdam geven dan uitleg over handhaving op het gebied van vastgoed en delen kennis over het ontwikkelen van een stadscentrum. Vermue: "Voor de ontwikkeling van Cadzand en Breskens kunnen wij daar iets van leren."

Horeca Sluis zit te springen om personeel (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal inwoners van Amsterdam groeit nu hard, maar dat is in het verleden anders. Zo zag de hoofdstad in de periode van 1965 tot en met 1981 het inwonertal met ruim 20 procent teruglopen.

Dus ook Amsterdam heeft te maken gehad met krimp. Bij zijn installatie als burgemeester van Amsterdam in 2010 heeft wijlen Eberhard van der Laan daarom gezegd dat Amsterdam zijn verantwoordelijkheid als hoofdstad moet nemen bij het steunen van krimpgebieden.

Leefbaarheid

"De stedenband is er niet om de krimp terug te dringen in Sluis of de andere gemeentes, maar wel om de leefbaarheid in de krimpgebieden te verbeteren waar dat kan. En daar kunnen we veel leren van Amsterdam", denkt Vermue.

Verder is afgesproken dat de stedenband de komende vier jaar van kracht blijft.