Deel dit artikel:











Twee mannen aangehouden voor cocaïnebezit

Een arrestatieteam van de politie heeft eerder deze week twee mannen aangehouden in Goes. In hun woningen werd een hoeveelheid cocaïne aangetroffen.

(foto: OZ) De politie meldt dat het onderzoek in deze zaak begon na de tip dat de mannen harddrugs en een vuurwapen zouden hebben. De twee, een 45-jarige en een 32-jarige man, werden opgepakt en hun woningen zijn doorzocht. Daarbij werd wel cocaïne aangetroffen, maar geen vuurwapen. De 45-jarige verdachte is gisteren na verhoor naar huis gestuurd. De 32-jarige man zit nog vast.