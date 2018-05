Deel dit artikel:











Stadsloop Middelburg prooi voor Pleijte en Engels

Tim Peijte uit Vlissingen en Anjolie Engels (Middelburg) hebben de Stadsloop in Middelburg gewonnen. Pleijte had in de wedstrijd over 7,5 kilometer veertien seconden voorsprong op zijn naaste concurrent. Engels finishte ruim een halve minuut sneller dan haar tegenstanders.

Anjolie Engels (foto: Omroep Zeeland) De winnende tijd van Pleijte was 23 minuten en twee seconden. De tweede plaats was voor Ronnie Overgaauw uit Zoutelande (23.14'). Patrick de Vos uit Kattendijke maakt met een tijd van 23 minuten en 39 seconden het podium compleet. Tijd Engels Engels noteerde een tijd van 27.18' en hoefde daardoor niet achterom te kijken bij het lopen richting finishlijn. Ze hield 34 seconden over op de nummer twee Monique Verschuure uit Yerseke. Carolien van de Kreeke uit Serooskerke werd één seconde achter Verschuure derde.