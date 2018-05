De Jong geselecteerd voor Parijs-Roubaix

Timo de Jong (foto: Omroep Zeeland)

De Jong reed in de ZLM Tour in en rond Goes ook al mee in de nationale selectie en toen liet bondscoach Zijerveld al blijken dat hij gecharmeerd is van de Bevelandse renner. De Nederlandse ploeg verschijnt met zes renners aan de start. Naast De Jong (Destil-Piels) zijn dat zijn ploeggenoot Jordi van Loon, David Dekker en Dennis van der Horst (beide Metec-TKH), Bas Ottevanger (Vlasman) en Justin Timmermans (Delta Cycling Rotterdam).

Mobach

Parijs-Roubaix kreeg in 2016 een Zeeuwse winnaar bij de junioren. Toen was Jarno Mobach uit Philippine de sterkste.