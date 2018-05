Nieuw-Namen heeft nog steeds geen C2000 dekking

Politieagent op de fiets (archieffoto) (foto: ANP)

Zembla maakte onder meer bekend dat Nieuw-Namen en nog een aantal andere plaatsen geen of onvoldoende dekking hebben. De meeste plekken liggen in (de buurt van) een natuurgebied, waar de risico's op branden hoger zijn.

Verouders systeem

Het C2000 systeem is verouderd en aan vernieuwing toe, maar volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid, de beheerder van C2000, is het technisch niet mogelijk om de overgang naar een nieuw systeem in kleinere stappen uit te rollen. Dat zou betekenen dat er binnen het landelijk netwerk een tijdje met twee verschillende systemen - oud en nieuw - moet worden gewerkt. En dat gaat niet, zegt het ministerie.

Niet of nauwelijks werken

Het ministerie houdt een DIPP-lijst (Dekkingsissue Prioriterings Procedure) bij met gebieden waar het communicatienetwerk niet of nauwelijks werkt. De meeste recente DIPP-lijst stamt uit 2014, waar 32 gebieden op staan. Er is ook een actuele lijst, maar die wil het ministerie van Justitie en Veiligheid niet openbaar maken omdat het de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Op de lijst staan, volgens het ministerie, ruim dertig gebieden.