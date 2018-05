Deel dit artikel:











Wandelen met de Franse Slag in Kapelle

In Kapelle lopen zo'n vijfhonderd wandelaars vandaag de Franse Slag Mars, een tocht ter herinnering aan de Franse militairen die sneuvelden in Zeeland in 1940.

Het gaat om de vijfde editie van de Franse Slag Mars. Deelnemers lopen verschillende afstanden variërend van 5 tot 30 kilometer. Start en finish zijn in het dorpshuis in Kapelle. Monumentale mijnenveger Ter gelegenheid van het jubileum stond de wandelaars bij het rustpunt in Schore iets bijzonders te wachten. Daar konden ze namelijk de monumentale mijnenveger Bernisse bezoeken. Het schip uit de jaren vijftig nam donderdag ook deel aan de herdenking van de soldaten op de Westerschelde. In de meidagen van 1940 zijn twee Franse schepen tot zinking gebracht door mijnen op de Westerschelde. Bij de gevechten die periode kwamen 150 Franse militairen om het leven. Wandelaars komen aan bij het rustpunt in Schore (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Dit is de dag waarop de Westerschelde 41 Franse levens eiste

