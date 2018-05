Benhammou begint play-offs om landstitel met nederlaag

Hicham Benhammou als trainer van 'T Knooppunt (foto: Omroep Zeeland)

't Knooppunt en Hovocubo eindigden respectievelijk als tweede en eerste in de reguliere competitie en rekenden in de halve finale eenvoudig af met zvv Volendam en ASV Lebo. In de eerste finale ging het lange tijd gelijk op, maar vlak voor rust kwam Hovocubo op voorsprong. In de tweede helft werd de 0-1 snel opgevoerd naar 0-3 en was de wedstrijd eigenlijk al beslist. 't Knooppunt scoorde in het vervolg de 1-3, 2-4 en 3-5, maar kwam nooit in de buurt van een resultaat.

Eerste jaar

Benhammou was tot aan dit seizoen werkzaam bij Groene Ster Vlissingen, maar verhuisde afgelopen zomer naar de regerend landskampioen. Door de nederlaag van zaterdagavond moet 't Knooppunt op zaterdag 26 mei winnen bij Hovocubo om een derde wedstrijd af te dwingen. Als dat lukt wordt ook die in Hoorn gespeeld.

Samenvatting 't Knooppunt - Hovocubo