Ilan van Wilder leidt na tijdrit Junioren Driedaagse

Ilan van Wilder is leider is het klassement na de tijdrit (foto: Orange Pictures)

Al na de eerste etappe bleek dat de Belgen goed in vorm zijn tijdens deze editie van de Internationale Junioren Driedaagse. In een rit in lijn van en naar Axel over 105 kilometer was het Jarne van Grieken die de sprint van een select groepje vluchters naar zijn hand wist te zetten. Het peloton kwam achttien seconden te laat om de vluchters in te rekenen. Anton Ferdinande en Jasper van den Plas, tevens allebei afkomstig uit België, moesten genoegen nemen met de ereplaatsen in de openingsetappe.



Ilan van Wilder bleek echter een klasse apart in de daaropvolgende tijdrit. In een tijd van 14:58.21' wist hij de concurrentie ruim achter hem te houden. Branko Huys was de eerste belager, maar moest toch terrein prijsgeven. De Deen Jasper Hindsgaul Madsen finishte uiteindelijk op de derde plek op tien seconden achterstand van Van Wilder.



In het algemeen klassement staat Van Wilder, met nog twee ritten te gaan, op kop. Zijn voorsprong op de Amerikaan Michael Garrison bedraagt twee seconden. Branko Huys staat momenteel derde op tien seconden van de leider. Het peloton rijdt zaterdagavond nog een etappe van en naar Sluiskil en eindigt morgen in het Belgische Velzeke.