Doek valt voor Bruse Boys in eerste klasse

Bruse Boys degradeert uit de 1e klasse C (foto: OZ)

De zware middag begon voor de ploeg uit Bruinisse al na dertien minuten toen Bob Vermunt de thuisploeg al op voorsprong zette. Amper twintig minuten later was de score opgelopen naar 3-0 in het voordeel van SHO.

Ook na rust ging SHO door met scoren. Vijf minuten na het beginsignaal voor de tweede helft schoot Giovanni Klaverweide de 4-0 binnen. Sander van 't Hof zorgde niet lang daarna voor de eretreffer voor Bruse Boys. Het verzet van Bruse Boys bleef daar bij want SHO liep door treffers van El Harouchi Vosselman en Klaverweide uit naar een grote 7-1 overwinning.

Door de grote nederlaag is het lot voor Bruse Boys bezegeld: de ploeg uit Bruinisse degradeert en komt volgend seizoen uit in de tweede klasse.

Scoreverloop

1-0 Vermunt (13)

2-0 Bokhoven (22)

3-0 Vermunt (32)

4-0 Klaverweide (50)

4-1 Van 't Hof (52)

5-1 El Harouchi (56)

6-1 Klaverweide (62)

7-1 Vosselman (90)

Opstelling Bruse Boys:

Rien Giljam, Lindhout (Pronk/59), Vroegindeweij, Olaf Willemse, Ketting (Van 't Hof/29), Potappel, Maaskant, Domenique van den Berge (Willemse/59), Dorst, Hoep, Adelaar