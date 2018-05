Kloetinge verspeelt dure punten in strijd om tweede plaats

(foto: Ron Quinten)

Al vanaf de start was het spel bij Kloetinge pover te noemen. De ploeg van Marcel Lourens wist geen kansen te creëren in de eerste helft. Omdat ook tegenstander Nieuw-Lekkerland niet in staat was tot het stichten van gevaar, zochten beide ploegen de kleedkamer weer op met een brilscore.



Kloetinge wilde na rust wel het verschil maken, maar het doelpunt viel na tien minuten spelen aan de overkant. Okan Arslan bracht Nieuw-Lekkerland op voorsprong, maar gelijk na de aftrap was Kloetinge scherp. Via Roy Mulder maakte het de snelle gelijkmaker. In het vervolg van de wedstrijd was Kloetinge op zoek naar de bevrijdende treffer, maar opnieuw sloeg Nieuw-Lekkerland toe. Jaap Esser maakte een overtreding in de zestien en kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Niels Brekelmans wist de penalty te benutten, waardoor Kloetinge opnieuw tegen een achterstand aankeek. In de laatste tien minuten werd er niet meer gescoord, waardoor Nieuw-Lekkerland de volle buit wist te pakken in eigen huis.

Scoreverloop

1-0 Arslan (57)

1-1 Mulder (58)

2-1 Brekelmans (77/pen)



Bijzonderheden

Jaap Esser kreeg in de 77e minuut zijn tweede gele kaart.



Opstelling

Lentink, Jansen, De Jonge, Jaap Esser, Wuyts, Van den Dries, Özgan, Mulder (Van Keulen/80), De Bonte (Van Tiggele/64), Van Vooren, Van der Poel