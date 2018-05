Hoek wint en plaatst zich voor nacompetitie

Sidi Ceesay scoorde voor Hoek (foto: Sjaak van der Salm)

In een saaie eerste helft kregen zowel Swift als Hoek amper kansen. De ploeg van trainer Jannes Tant was alleen via Sidy Ceesay en een vrije trap van aanvoerder Reguillo Vandepitte dicht bij de openingstreffer, maar halverwege stond het 0-0. Toen Hoek aan de tweede helft begon (de wedstrijd begon een halfuur later, omdat Swift 2 later dan gepland klaar was) wist het al dat concurrent Achilles Veen achterstond tegen Noordwijk en dat een overwinning genoeg zou zijn voor een plaats in de nacompetitie. Die overwinning kwam er. Na een klein uur spelen opende Sidy Ceesay de score voor Hoek. Invaller Douwe Zeegers bepaalde in blessuretijd de eindstand op 0-2.

Periodetitel

Ondanks de zege heeft Hoek de 3e periodetitel nog niet gewonnen, omdat SteDoCo ook wist te winnen. Volgende week kan die tegen Achilles Veen alsnog binnen worden gehaald. Ook als dat niet lukt speelt Hoek nacompetitie. Dan neemt het een periode over van kampioen Noordwijk.

Beelden

Later vandaag zijn hier beelden van Swift-Hoek te bekijken.

Scoreverloop

0-1 Ceesay (59)

0-2 Zeegers (90+3)

Opstelling

Hoek: De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh, Van Renterghem (Verbrugge/75), Vandepitte, Verwilligen, Vitukynas (Besliaha/58), Leroy, Akindayini (Zeegers/90+1), Ceesay