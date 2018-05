Deel dit artikel:











Van de Ven derde in eerste race GP Duitsland

Motocrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen is in de eerste manche van de Grand Prix in Teutschental (Dui) op de derde plek geëindigd. Van de Ven rijdt morgen de tweede manche waar voor de eindzege gestreden zal worden.

Nancy van de Ven (foto: Sidi Sport) Van de Ven reed in de eerste manche voor een groot deel van de wedstrijd op de derde plek en gaf die niet uit handen. Een hogere klassering was echter niet mogelijk omdat winnaar van de manche Courtney Duncan uit de Verenigde Staten en de nummer twee Kiara Fontanesi uit Italië al ver voorop reden. Morgen is de tweede manche van de GP van Duitsland. Daarin heeft Van de Ven nieuwe kansen op een zege.