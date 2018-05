Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 19 mei

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Hoek heeft zich door de overwinning tegen Swift geplaatst voor de nacompetitie. De strijd om de periodetitel wordt volgend weekend pas beslist. Hoek kan bij winst de titel winnen.

Hoofdklasse A Stand

Omdat SteDoCo ook weet te winnen van Argon blijft Hoek op de vierde plaats staan. Het verschil tussen SteDoCo en Hoek blijft daardoor twee punten. Achilles Veen is afgehaakt voor de nacompetitie.

1e klasse B

Kloetinge had de kans om de tweede plek over te nemen van Brielle, maar de ploeg van Marcel Lourens verloor op bezoek bij Nieuw-Lekkerland. De ploeg die als tweede eindigt in de rangschikking mag een ronde overslaan in de nacompetitie. Daarvoor moet Kloetinge volgende week thuis winnen van laagvlieger Nieuwenhoorn en hopen dat Brielle wederom punten verspeeld.

2e klasse E

Serooskerke, Nieuwdorp en Terneuzense Boys moeten nog steeds vrezen voor degradatie. Terneuzense Boys had goede zaken kunnen doen in de strijd voor handhaving en een eventuele periodetitel maar laat dat na tegen Prinsenland.

3e klasse A

Yerseke kreeg vanmiddag de eerste gelegenheid om kampioen te worden, maar het verspeelde de minimale voorsprong in de slotfase op bezoek bij Kapelle. RCS komt daardoor iets dichterbij, maar is afhankelijk van een slecht resultaat van Yerseke in de laatste speelronde.

3e klasse B

De top-4 weet niet te winnen vandaag. Rillandia heeft geen schijn van kans tegen Seolto en ziet VVC'68 naast zich komen in de strijd om degradatie.

4e klasse A

Veere kan in de 4e klasse A feest gaan vieren na het behalen van het kampioenschap. Onderin blijft het ook ongemeen spannend waar Jong Ambon in het kielzog van Colijnsplaatse Boys zit.

4e klasse B

Halsteren haalt ondanks het kampioenschap nog een keer uit tegen Vosmeer. In de topper tussen DwO'15 en Apollo'69 winnen de bezoekers met overmacht.

Vrouwen Hoofdklasse A

De dames van IJzendijke weten niet te ontsnappen uit de degradatiezone na een nederlaag tegen VIOD. Omdat concurrenten Reiger Boys en Heerenveense Boys ook verliezen gaat deze strijd volgend weekend verder.