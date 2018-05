Alarm in Terneuzen: de hulpverleners komen eraan!

Aan alle kanten klimmen kinderen in auto's. Ambulances, politie-auto's, brandweerwagens, niets is veilig voor de kinderhandjes. Maar vandaag mag het. Hulpverleners hebben speciaal voor deze dag de deuren van de voertuigen wagenwijd open gezet zodat iedereen zijn jeugddroom om brandweerman te worden waar kan maken door eventjes voorin de wagen te zitten en de sirene te laten loeien.

Iedereen mag in de voertuigen van hulpverleners klimmen op de hulpverlenersdag in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De voertuigen zijn leuk voor het vermaak, maar voor de hulpverleners is deze dag belangrijk omdat ze met mensen in gesprek kunnen. "Als je de mensen uitlegt waarom we bepaalde dingen niet mogen, dan snappen ze het beter en hebben ze er begrip voor", aldus Dymphi Jansen van de Dierenbescherming.

Geen geweld meer

Christa Paauwe van de Delta Reddingshonden Groep is ook blij dat ze bezoekers kan uitleggen haar werk inhoudt. "Ik denk dat het goed is voor het publiek om te weten wat hulporganisaties allemaal doen en wat daarvoor nodig is. Dat geeft ook een beter beeld van het werk." De aanwezige hulpverleners hopen ook dat meer bekendheid van wat ze precies doen, er ook voor zorgt dat ze in de toekomst minder te maken krijgen met geweld.