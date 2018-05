Deel dit artikel:











Roker deelt klappen uit in Goes

Een 54-jarige man uit Goes is gisteravond gearresteerd omdat hij een 47-jarige cafégenoot heeft geslagen. De Goesenaar reageerde volgens de politie agressief toen hij in de kroeg in Goes werd aangesproken op het feit dat hij een sigaret had opgestoken.

Sigarettenroker (archief) (foto: OZ) Na een woordenwisseling liep de 47-jarige man klappen op toen hij de Goesenaar samen met een andere man naar buiten wilde begeleiden. Eenmaal op straat ontstond nog een vechtpartij. De 54-jarige verdachte uit Goes zit nog vast.