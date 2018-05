Deel dit artikel:











Algen zorgen voor groentesoep in Oosterschelde

Zware algenbloei in Oosterschelde hindert op dit moment sportduikers. Het zicht is op sommige plekken minder dan twintig centimeter. Terwijl dit anders twee meter of meer kan zijn. Volgens stichting Anemoon is er voor eerst sinds vijf jaar weer sprake van zo'n extreme groei van algen.

Oosterschelde bij Sint Maartensdijk (foto: Cor Oudesluijs ) De afgelopen vier jaar was de algenbloei beperkt. Maar net als in onder andere 2001, 2007, 2008 en 2013 is het Oosterscheldewater tijdelijk weer veranderd in een bijna ondoorzichtige groentesoep. Groentesoep in Oosterschelde De stichting, die onderzoek doet naar mariene flora en fauna, meldt op de website van Nature Today, stelt dat deze groentesoep wordt veroorzaakt door de extreme groei van één specifieke soort alg: de schuimalg phaeocystis pouchetti. Dit is een ééncellig plantje dat met duizenden exemplaren tegelijk bruine, doorschijnende bolletjes met een doorsnede tot enkele millimeters vormt. De extreme groei komt door de aanwezige concentraties van de voedingsstoffen fosfaten en nitraten, de zeewatertemperatuur en de hoeveelheid lichtinval. Het vertroebelde water blijft nog minstens twee weken. De stichting Anemoon geeft sportduikers uit te wijken naar de Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Daar doet het natuurverschijnsel zich namelijk niet voor. Lees ook: Na vijf jaar weer een extreem zware algenbloei (Nature Today)