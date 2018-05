Politie: gemoedelijke Pfingstsamstag in Renesse

Pinksteren in centrum van Renesse (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

In totaal schreef de politie in de nacht van zaterdag op zondag 23 proces-verbalen uit voor verschillende vergrijpen, van wildplassen tot baldadigheid. Ook zijn enkele opstootjes ter plekke opgelost.

Het pinksterweekend in Renesse trekt al jaren voornamelijk jonge Duitse toeristen naar de badplaats. Al is de omvang van het feest en het aantal bezoekers niet meer te vergelijken met de weekenden in de jaren tachtig en negentig.

Via Facebook te volgen

De politie was tijdens de zogenoemde horecadienst ook te volgen via Facebook. Tussen 21.00 en 05.00 uur nam de politie haar volgers mee via berichten, foto's en filmpjes.