Tennisster Kerkhove kan zich op dubbelspel richten

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

Kerkhove begon slecht tegen Zarycka (die bijna honderd plaatsen lager staat op de wereldranglijst) en verloor de eerste set kansloos met 6-1. Daarna herpakte ze zich door de tweede set met 6-3 naar zich toe te trekken. In de beslissende derde set met breaks over en weer nam Kerkhove een 5-4 voorsprong, maar de laatste drie games waren weer voor de Tsjechische.

Roland Garros

In Nürnberg kan Kerkhove zich nu richten op het dubbelspel. Ze is samen met haar vast partner Lidziya Marozava als vierde geplaatst en treft in de eerste ronde het duo Minella/Komardina (Lux/Rus). Volgende week staan Kerkhove en haar Wit-Russische partner ook in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Kerkhove komt in Parijs niet in actie in het enkelspel, omdat ze te laag staat op de wereldranglijst.