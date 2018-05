Vernieuwde app Omroep Zeeland: aparte notificaties voor sport en nieuws

Aan en uitzetten van pushberichten (foto: Omroep Zeeland)

Het is nu ook makkelijker aan te geven of je wel of geen geluid wilt horen bij zo'n notificatie.

Verder is het menu onderin je scherm te vinden, in plaats van links. Daarnaast zijn zaken verbeterd die niet direct zichtbaar zijn, maar de mobiele app wel gebruiksvriendelijker en sneller maken.

Hoe updaten?

Wanneer je geen gebruikt maakt van automatische updates kan het updaten van de app kan via de Google Play Store of de App Store van Apple.