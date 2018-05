Tolhoek dertiende en beste Nederlander in Californië

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek stond in het begin van de week na een sterke bergrit zelfs op de vierde plaats in het klassement. In de tijdrit moest hij tijd prijs geven, waardoor Tolhoek buiten de top-10 belandde. De slotrit van de Ronde van Californië werd een Colombiaans feestje. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) won de etappe over 143 kilometer door in de sprint Max Walscheid van Team Sunweb en Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) te kloppen. De eindzege in het algemeen klassement ging naar een landgenoot van Gaviria, de Team Sky-renner Egan Arley Bernal.

Achterstand Tolhoek

Bernal had in het algemeen klassement een voorsprong van 1.25' op de Amerikaan Tejay van Garderen. Daniel Felipe Martinez van de opleidingsploeg van Cannondale werd derde. De achterstand van Tolhoek op de eindwinnaar was iets meer dan zeven minuten. Ploegleider Merijn Zeeman kijkt op de website van de ploeg LottoNL-Jumbo met gemengde gevoelens terug op de Ronde van Californië. "Californië is een prachtige koers met volop mogelijkheden om onze talenten te ontwikkelen. Antwan Tolhoek en Neilson Powless (hij werd 15e, red.) hebben veel geleerd en ze hebben op momenten hun klasse en mogelijkheden laten zien. We kwamen hier voor een top tien in het eindklassement, maar dat is niet gelukt."