Panorama Noord-Beveland is blijvende herinnering aan Maria

Hans pakte het penseel op en samen met zijn nicht Lydia Klop en bijna 20 anderen schilderde hij het Panorama Noord-Beveland, een blijvende herinnering aan zijn vrouw.

Boer Klompe nam contact op met zijn nicht Lydia Klop nadat hij met haar zoon in Vlissingen het Panorama Walcheren had bezocht. "Dat kan bij mij op de boerderij ook", zei hij tegen Lydia, en zo werd het Panorama Noord-Beveland geboren.

Schoonheid van Noord-Beveland

In de schuur van het boerenbedrijf van Hans werd acht maanden door zo'n 20 mensen gewerkt aan een kleurig geheel op 4 muren. De schoonheid van het Noord-Bevelandse landschap omringt je zo van alle kanten.

In eerste instantie leek het een leuk idee om het Panorama Peeland te noemen, tot Lydia bedacht dat Engelssprekende toeristen daar misschien een wat vreemde associatie bij zouden hebben. 'To pee' is namelijk 'plassen' in het Engels.

Panorama Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Zowel Lydia als Hans zijn bijzonder tevreden over het resultaat. Al jeuken de vingers van Lydia om hier en daar nog een kleine aanpassing te doen. Voor Hans is het eigenlijk een soort van mausoleum voor Maria. Ze komt meerdere malen terug in het panorama.

De schildering toont de dag dat de twee verliefd werden en een stukje verder rijden ze met paard en wagen door Peeland: "Dat deden we graag samen."

Panorama Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Het panorama is op zaterdagen te bekijken, de toegang is gratis. Bezoekers hebben wel de mogelijkheid een gift achter te laten voor het KWF.