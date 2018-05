Van de Ven naast podium bij GP Duitsland

Nancy van de Ven (foto: Remco van Son Aubroeck)

Van de Ven was zaterdag bij de eerste race derde geworden, maar slaagde er niet in om opnieuw op het podium te komen. Ze moest naast winnares Duncan ook Kiara Fontanesi uit Italië en de Duitse Larissa Papenmeier voor zich dulden. In het overall klassement van de GP in Teutschental eindigden die drie vrouwen daardoor ook boven Van de Ven.

Van de Ven is nog altijd herstellende van een dubbele beenbreuk, waardoor ze de eerste twee Grands Prix van het jaar niet volledig fit aan de start kon verschijnen. Toch stond ze na die wedstrijden op de derde plaats in de WK-stand. Voorafgaand aan de GP in Duitsland gaf Van de Ven in een interview met Omroep Zeeland aan dat ze nu voor 90% fit is en in Teutschental alleen met een overwinning tevreden zou zijn. Dat lukte dus niet. Na haar vierde plaats staat ze nu samen met Papenmeier op de derde plaats. De achterstand op Duncan is 22 punten.