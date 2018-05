'Toegankelijkheid Zeeuws-Vlaams onderwijs blijft gewaarborgd'

De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren. (foto: Omroep Zeeland)

De school reageert op kritiek van de vereniging van openbaar en algemeen toegankelijke scholen VSO/ABB op de fusieplannen van De Rede met het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen. De fusieschool krijgt een protestants-christelijke/rooms-katholieke signatuur. Dat betekent dat in Zeeuws-Vlaanderen geen enkele openbare middelbare school overblijft.

Volgens VSO/ABB worden ouders die kiezen voor openbaar onderwijs hierdoor naar België gejaagd. De vereniging wijst erop dat het recht om te kiezen voor openbaar zelfs in de grondwet is vastgelegd.

Om te overleven

De Rede is wat geïrriteerd over de kanttekeningen, vooral de suggestie van VSO/ABB dat het voortgezet openbaar onderwijs 'met gemak' wordt opgeheven is slecht gevallen. Volgens De Rede zijn de plannen gemaakt om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te laten overleven. In de statuten van de fusieschool wordt de toegankelijkheid gegarandeerd en staat dat de gemeenteraad van Terneuzen, zoals bij openbaar onderwijs gebruikelijk, een stevige vinger in de pap heeft.

De scholenfusie staat dinsdagavond op de agenda van de gemeenteraadscommissie Bestuur en Middelen.

