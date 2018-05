Waarom een vliegtuig kopen als je 'm zelf kan bouwen?

Iets meer dan twintig amateurbouwers kamperen het hele weekend op het vliegveld en hebben hun zelfgebouwde vliegtuig meegenomen. Zo nu en dan maken ze er een tochtje mee over onze provincie.

De Nederlandse Vereniging voor Amateur Vliegtuigbouwers (NVAV) heeft het vliegveld in Lelystad als thuisbasis. De leden van de club komen uit heel het land. Het kampeerweekend op Midden Zeeland is een van de jaarlijkse uitjes van de vereniging.

Sommige bouwers werkten bijna tien jaar aan hun eigen vliegtuig. Erik Wildenbeest bouwde niet ieder onderdeel zelf, hij bestelde in Amerika een soort bouwpakket en was zo'n zes jaar bezig om alles in elkaar te zetten.

Geen mooier gevoel

Er is volgens hem niks mooiers dan na al die jaren werk met je zelfgebouwde vliegtuig op te stijgen. "Dat is bizar, de eerste keer is heel bijzonder. Het gevoel dat je daar zes jaar aan besteed hebt en je kijkt naar buiten en ziet die zelfgebouwde vleugels, er is geen mooier gevoel als dat."