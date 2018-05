Ton snelste vrouw in 11-Steden Ultraloop over 230 kilometer

Leonie Ton (foto: Omroep Zeeland)

De 11-Steden Ultraloop is de langste Ultraloop van Nederland. Een discipline die Ton goed ligt, want de oud-winnares van onder meer de Kustmarathon is meervoudig Nederlandse kampioen op de 100 kilometer. Nu moest er dus meer dan het dubbelde van die afstand afgelegd worden. Ton (43) deed dat met een snelheid van meer dan 8,5 kilometer gemiddeld per uur. En dat 27 uur lang. Het leverde haar de winst bij de vrouwen op en slechts vier mannen waren sneller dan Ton. Daarbij winnaar Rombout Breedveld uit Amsterdam, die de 230 kilometer afraffelde in iets meer dan 22 uur.

De Leng

Op iets meer dan een halfuur van Ton kwam Edward de Leng (55) uit Koudekerke over de finish. Zijn tijd van 22:30' was goed voor de zevende plaats. In totaal gingen veertig atleten zaterdagmorgen om 11.00 uur van start in Bolsward voor de 11-Steden Ultraloop. Het betrof een selectie gezelschap, want iedereen die mee wilde doen moest in de afgelopen twee jaar een 100 km binnen de 11 uur hebben gelopen, meer dan 110 km binnen 12 uur of meer dan 175 km binnen 24 uur. En dat ook nog in een officiële wedstrijd. Vier Zeeuwen verschenen aan de start, want naast Ton en De Leng begonnen ook Giel Joziasse uit Goes en Piet Abma uit Oud-Vossemeer aan de tocht, maar zij moesten de strijd allebei na zo'n honderd kilometer staken.