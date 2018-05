De Jager maakt rentree bij Jong Twente

Ruben de Jager (foto: Orange Pictures)

De Jager was vorig jaar topscorer van de Twentse beloften, toen hij in april zijn kruisband afscheurde op de training. Hij kreeg wel contractverlenging, maar kon dit seizoen pas in de voorlaatste wedstrijd weer in actie komen. Volgens de aanvaller was het "even wennen, maar het voelt geweldig om weer op een veld te staan."

Toekomstplannen

Het contract van de Jager bij FC Twente loopt af en zal niet worden verlengd. De spits heeft te horen gekregen dat de optie op contractverlenging door de club niet zal worden gelicht, waardoor hij een nieuwe club zal moeten zoeken. Volgens De Jager zal dat wel bij een club in het betaald voetbal zijn. "Ik ben niet een jaar gerevalideerd bij Twente om nu naar een amateurclub te gaan. Maar ik wil 100% fit zijn voor ik op stages ga, zodat ik mijn kwaliteiten het best kan tonen." aldus een strijdvaardige De Jager.