VC Vlissingen gevloerd door nummer laatst

(foto: Paul ten Hacken)

In het zonnige Wijchen kwam Woezik scherp uit de startblokken en scoorde na 24 minuten de 1-0 via Bas Elemans. Enkele minuten later verdubbelde Thijs van der Velde de score waardoor VC Vlissingen een lange middag te wachten stond.

Vlak voor rust schoot Van der Velde zijn tweede van de middag binnen waardoor de thuisploeg met een 3-0 ruststand de kleedkamer in ging. In de tweede helft hield VC Vlissingen de aanvalsdrang van Woezik beter tegen en scoorde via Mart de Kroo nog de eretreffer. In de laatste minuten moest Vlissingen nog een laatste tegendoelpunt van Tom Vogels slikken waarna de wedstrijd ook gelijk was afgelopen.

Het verlies maakt voor VC Vlissingen weinig meer uit, de ploeg van John Karelse was al zeker van handhaving en had geen kans meer op een plek in de nacompetitie.

Scoreverloop:

1-0 Elemans (24)

2-0 Van der Velde (26)

3-0 Van der Velde (40)

3-1 De Kroo (70)

4-1 Vogels (90+4)

Opstelling VC Vlissingen:

Ben Sellam (Van Belzen/49), Renzo Roemeratoe, Siereveld, Braafhart, Milton Roemeratoe, De Kroo, Weeda, Nyemb, Bouzambou (Martien/45), Schalkwijk, Geerman (Marqves/78)