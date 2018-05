Nacompetitie kan winnend GOES nauwelijks nog ontgaan

In de eerste helft was GOES de betere ploeg en kreeg het ook de beste kansen. Toch duurde het tot de 38e minuut voordat de thuisploeg op voorsprong kwam. Op aangeven van Erwin Franse zorgde Remon de Vlieger voor de openingstreffer. Vlak voor rust kwamen de bezoekers uit Nuenen langszij door een doelpunt van Jamey Raas.

Snelle goal

In de tweede helft stelde GOES snel orde op zaken, want binnen een minuut scoorde Erwin Franse de 2-1 voor de Bevelandse club en toen Daniël Wissel na iets meer dan een uur spelen de 3-1 scoorde leek de wedstrijd beslist. Toch kwam Nuenen nog terug in de wedstrijd. Tim Rerimassie zorgde voor de aansluitingstreffer en daarna moest GOES nog 25 minuten stand houden. Dat lukte, mede door hulp van de paal van het doel van keeper Brian Meulmeester.

Nacompetitie

Door de zege is GOES nu alleen koploper in de strijd om de 3e periodetitel. Die kan het volgende week winnen door op bezoek bij BVC'12 te winnen. Als dat niet lukt lijkt er ook nog geen man over boord. De grootste concurrenten in de strijd om de periode zijn OSS'20 en Halsteren. Als één van die ploegen de periode wint, gaat GOES als hoogste in de reguliere stand naar de nacompetitie. Alleen als GOES verliest en OSS'20 (tegen Nuenen) en Halsteren (tegen Juliana'31) niet winnen kan GOES de nacompetitie nog mislopen. Dan moet UDI'19 op eigen veld wel winnen van Jong Den Bosch.

Scoreverloop

1-0 De Vlieger (38)

1-1 Raas (45)

2-1 Franse (46)

3-1 Wissel (63)

3-2 Rerimassie (66)

Opstelling

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik (Van de Woestijne/87), Jan Paul van Hecke, Dekker, De Winter (Wolff/86), Hollemans, De Vlieger, Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Kroon/84)